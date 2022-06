Die Staatsanwaltschaft wirft dem Bauunternehmer vor, in der Zeit zwischen April 2017 bis März 2019 in 25 Fällen Arbeitsentgelt vorenthalten zu haben. FOTO: dpa Prozess am Landgericht Rostock Rostocker Bauunternehmer wegen Unterschlagung angeklagt Von Ise Alm | 13.06.2022, 18:06 Uhr

Der 44-Jährige soll die Beträge für seine Mitarbeiter nicht an die Krankenkasse und Berufsgenossenschaft gemeldet haben. Am Montag startete der Prozess am Landgericht Rostock.