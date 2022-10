Johann Sebastian Bach lebte von 1685 bis 1750. Er wirkte vor allem im heutigen Thüringen und Sachsen, etwa als Kantor der Leipziger Thomaskirche, und gilt als einer der bedeutendsten Musiker überhaupt. Er ist dem Barock zuzurechnen. Foto: dpa/Sebastian Willnow up-down up-down Kultur in Rostock Die ersten Bachtage ohne Corona-Auflagen starten Von Malte Fuchs | 19.10.2022, 14:51 Uhr

In Rostock gastieren in den kommenden Tagen Größen der klassischen Musik. Acht Konzerte stehen auf dem Programm. Was den Auftritt der Künstler ausmacht, verrät Cembalistin Elina Albach, die die Bachtage am 20. Oktober 2022 eröffnet.