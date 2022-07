Die ersten druckfrischen Exemplare ihres neuen Buchs präsentiert Justine Pust mit Stolz. FOTO: Justine Pust up-down up-down Erfolgreiche Jungautorin aus Rostock Justine Pust bringt zweiten Teil der „With you“-Reihe raus Von Carolin Beyer | 26.07.2022, 12:55 Uhr

Weil der erste Teil so erfolgreich war, druckt der Verlag das neue Buch der Rostocker Jungautorin in doppelt so hoher Auflage.