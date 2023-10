Demonstration am Neuen Markt Rostock zeigt Solidarität mit Israel Von Anne Luttermann | 11.10.2023, 14:48 Uhr Angesichts des Kriegs in Israel herrscht auch bei den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in Rostock Verunsicherung und Angst. Symbolfoto: Bernd Wüstneck up-down up-down

Der Krieg in Israel sorgt auch unter den Juden in Rostock für Verunsicherung und Ängste. Die jüdische Gemeinde in Rostock ruft zu einer Solidaritätsdemonstration am Donnerstag auf.