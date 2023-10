Wenn das Kindeswohl an Schulen gefährdet ist, wollen Jugendamt und Schule in der Hansestadt Hand in Hand arbeiten. Das Staatliche Schulamt Rostock sowie das Rostocker Jugendamt haben jetzt ihre Kooperationsvereinbarung erneuert, damit die erforderliche Unterstützung schnell bei den Kindern und Jugendlichen ankommt, informiert die Stadtverwaltung.

Die Pädagogen seien oft die ersten, die feststellen, wenn sich ein Kind in der Schule auffällig verhalte. Die Suche nach den Ursachen könne vielschichtig sein, so Silke Schrader, Leiterin des Staatlichen Schulamtes Rostock. Das Staatliche Schulamt und das Rostocker Jugendamt wollen deshalb die Informationswege bei Kindeswohlgefährdung weiter verbessern. Das Abstimmen der verbindlichen Verfahren gebe allen Beteiligten mehr Sicherheit, sodass sie direkt eingreifen könnten.

Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung rechtzeitig erkennen

Silke Schrader sieht darin eine Muss- und nicht eine Kann-Aufgabe: „Wir wollen dafür sensibilisieren, erste Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung rechtzeitig zu erkennen. Je schneller sie erkannt werden, umso besser können wir gezielt helfen.“ Beratungsangebote an Schulen sollen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien eine sichere Anlaufstelle bei Problemen bieten. „Damit eine Kindeswohlgefährdung gar nicht erst entsteht, müssen wir schon vorher ansetzen und gemeinsam präventive Angebote schaffen“, ergänzt Miriam Pilz, Leiterin des Rostocker Jugendamtes.

Weitere Punkte der Vereinbarung sind die Netzwerkarbeit und der regelmäßige Austausch in Gremien, um die Qualitätsstandards in der Kinder- und Jugendarbeit an Schulen weiterzuentwickeln. So beteiligen sich die Schulen beispielsweise an Sozialraumteams und Lenkungsgruppen in den Sozialräumen. Auch mit dem Jugendamt des Landkreis Rostock und dem Staatlichen Schulamt Rostock bestehen entsprechende Kooperationen für einen verbesserten Kinderschutz.