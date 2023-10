Ein vermeintlicher Motorraddieb wurde am Mittwochabend in Rostock auf frischer Tat ertappt. Nachdem ein Anwohner den Mann an einem abgestellten Motorrad in der Willi-Döbler-Straße im Stadtteil Groß Klein beobachtete, alarmierte er die Polizei.

Der Tatverdächtige leistete Widerstand

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen stellen. Der 46-jährige reagierte aggressiv und leistete Widerstand. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten neben diversen Werkzeugen auch ein Taschenmesser und Drogenutensilien. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.