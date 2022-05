Der Staatsschutz ermittelt nach einem Landfriedensbruch in Rostock-Stuthof. FOTO: Jörn Martens (Symbolbild) Polizei in Rostock Staatsschutz ermittelt nach „Sieg Heil“-Rufen am Vatertag Von Franca Niendorf | 27.05.2022, 12:26 Uhr

170 Einsätze innerhalb von 24 Stunden absolvierte die Polizei am Vatertag in Rostock. Besonders ein Vorfall mit „Sieg Heil“-Rufen in Rostock-Stuthof eskalierte.