An ihrem ersten Arbeitstag als Rostocks Oberbürgermeisterin am 1. Februar hat Eva-Maria Kröger bereits die ersten Akten und Pläne auf dem Tisch. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Erster Tag im Amt So fühlt sich Eva-Maria Kröger als neue Rostocker Oberbürgermeisterin Von Aline Farbacher | 01.02.2023, 17:12 Uhr

Zwischen Interviews und herzlichen Begrüßungen hatte Eva-Maria Kröger an ihrem ersten Tag als Rostocks Oberbürgermeisterin am 1. Februar auch die ersten Akten auf dem Tisch. Wie ihr erster Tag war, was sie sich vorgenommen hat und was ihr Lieblingswort ist.