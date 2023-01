Geplanter Hafenausbau: Das Areal zwischen dem Öl- und Chemiehafen zählt zu einer der letzten größeren zusammenhängenden Entwicklungsflächen im Überseehafen Rostock. Foto: Rostock Port/Nordlicht up-down up-down Investitionen in Millionenhöhe Rostock Port setzt auf konsequenten Hafenausbau an der Kaikante Von Jens Griesbach | 31.01.2023, 12:37 Uhr

Im Seehafen schlägt das wirtschaftliche Herz der Hansestadt. Damit das auch so bleibt, will die Betreibergesellschaft Rostock Port das Hafengebiet kontinuierlich weiterentwickeln. Welche Millioneninvestitionen dafür in diesem Jahr geplant sind.