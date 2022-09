Ginkgo-Bäume sind in der Volksrepublik China beheimatet. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Welttag der Suizidprävention Rostock pflanzt Baum als Zeichen für das Leben Von Nicolas Bahr | 05.09.2022, 17:48 Uhr

10.000 Menschen begehen in Deutschland jährlich Suizid. Eine Aktion will daher ein andauerndes Zeichen für das Leben in die Rostocker Wallanlagen setzen.