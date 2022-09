Mit der Baumpflanzung, hier mit Dr. Antje Wrociszewski und Chris von Wrycz Rekowski, fiel der Startschuss, in Rostock einen Ort der Besinnung und Begegnung zu schaffen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Tag der Suizidprävention Rostock pflanzt Ginko als Symbol für das Leben Von Georg Scharnweber | 11.09.2022, 14:31 Uhr

Am 10. September ist Welttag der Suizidprävention. Anlässlich dieses Tages wurde an den Rostocker Wallanlagen ein Baum gepflanzt. Dort will die Hansestadt einen Ort der Besinnung und Begegnung zu der Thematik schaffen.