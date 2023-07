So könnte es aussehen auf dem Groten Pohl in Rostock. Diese Grafik erarbeiteten die Stadtplaner für den Funktionsplan. Grafik: Studio Haas Cook Zemmrich und Studio Dreiseitl up-down up-down Umstrittenes Großprojekt Rostock lädt zur Diskussion und Information über Planungen auf dem Groten Pohl Von Malte Fuchs | 11.07.2023, 12:30 Uhr

1200 Wohnungen, ein Schulcampus und jede Menge Gewerbefläche: Der Grote Pohl soll in den kommenden Jahren zu einem neuen Quartier entwickelt werden. Im Stadtbauhaus am Neuen Markt will Rostock nun offener darüber informieren.