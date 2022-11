Am 30. November findet der 21. Aktionstag gegen die Todesstrafe auch in Rostock statt. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Aktionstag Rostock ist Teil der „Städte gegen die Todesstrafe“ Von Caroline Bothe | 28.11.2022, 18:22 Uhr

Am 30. November findet auch in der Hansestadt der Aktionstag zum Thema „Cities for Life – Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe” statt. Seit Montag schmücken Aktionsbanner und Fahnen die Rostocker Innenstadt und machen auf das Thema aufmerksam.