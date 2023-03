Am 21. März ist Internationaler Tag gegen Rassismus. In Rostock findet anlässlich dieses Tages eine Kundgebung statt. Symbolfoto: dpa-Zentralbild/Peter Endig up-down up-down Kundgebung geplant Rostock hilft will „starkes Zeichen der Solidarität mit Geflüchteten“ setzen Von Antje Kindler | 20.03.2023, 15:37 Uhr

Am Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März hat der Verein eine Kundgebung in der KTV geplant.