Am Mittwochabend brannte in der Rostocker Kleingartenanlage „Einsiedler“ in Brinckmansdorf eine Gartenlaube. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr Rostock sowie der Freiwilligen Feuerwehren Gehlsdorf und Stadtmitte konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen.

Verdacht der Brandstiftung

Während des Einsatzes wurde der Modersohn-Becker-Weg zeitweise voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Der Kriminaldauerdienst war ebenfalls vor Ort zum Einsatz. Es besteht der Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung. Die Brandursache soll nun ermittelt werden.