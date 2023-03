Die fahrradfahrenden Demonstranten radelten durch mehrere Rostocker Stadtteile. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down Bundesweiter Klimastreik Rostock for Future demonstriert mit Fahrradtour für Klimaschutz Von Nicolas Bahr | 03.03.2023, 18:15 Uhr

Sie fordern eine schnelle Mobilitätswende, autofreie Städte und mehr Engagement für den Klimaschutz. Wie in vielen weiteren Städten Deutschlands demonstrierten am Freitag auch in Rostock Hunderte Aktivisten der Organisation Fridays for Future.