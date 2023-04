Der „Brunnen der Lebensfreude“ in der Rostocker Innenstadt sprudelt bald wieder. Archivfoto: Georg Scharnweber up-down up-down Start der Brunnensaison 2023 Brunnen und Wasserspiele in Rostock sprudeln bald wieder Von Malte Fuchs | 10.04.2023, 13:56 Uhr

Zu einem sonnigen Sommertag in Rostock gehört auch ein plätschernder Brunnen. Bald ist es wieder so weit: Die Stadt nimmt ihre Wasserspiele und Brunnenanlagen in Betrieb. Wann die ersten angeschaltet werden.