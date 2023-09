Während das geplante Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof noch auf sich warten lässt, macht die Stadt an anderer Stelle nun Nägel mit Köpfen: Am Südeingang des Verkehrsknotenpunktes lässt Rostock derzeit 72 zusätzliche Fahrradstellplätze errichten. Das teilte das Rathaus mit.

Die Bauarbeiten sind in dieser Woche, am Montag, 11. September, gestartet. Genutzt werden können die Radständer dann bereits ab Mittwoch, 20. September. Während der Arbeiten für die Stellplätze werden 20 Fahrrad-Bügel entfernt. An ihrer statt wird eine Doppelparkanlage mit insgesamt 112 Stellplätzen errichtet. Sie ermöglicht das Abstellen der Räder auf zwei Ebenen übereinander und geht daher effizienter mit dem zur Verfügung stehenden Platz um, heißt es aus dem Rathaus.

Das städtische Tiefbauamt erhielt bei der Planung und Montage Unterstützung von der Deutschen Bahn. Sie stellt die Fläche der Stadt obendrein mietfrei zur Verfügung. Insgesamt kostet das Projekt 45.000 Euro. Vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird der neue Fahrradparkplatz jedoch mit 30.500 Euro gefördert.