Prozessbeginn in Rostock Durch Chats entlarvt: Rövershäger soll kiloweise Drogen weitergegeben haben Von Florian Hoese | 11.05.2023, 15:55 Uhr

Über Kryptohandys soll der Angeklagte Stephan H. mit einem Dealer kommuniziert haben. Er habe von den Geschäften mit Kokain und Marihuana in Rostock profitiert, warf ihm die Staatsanwältin in der Verlesung der Anklage beim Prozessauftakt am 11. Mai vor.