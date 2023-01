Zum Richtfest der Landessportschule am 20. Januar setzten Torsten Haverland (l.), Geschäftsführer des Landessportbundes MV, Ministerin Stefanie Drese (SPD) und Polier Dirk Aulerich vom Bauunternehmen Warnemünder Bau den symbolischen letzten Nagel. Foto: Jörn Etzold up-down up-down Warnemünde Richtfest für neue Landessportschule auf der Mittelmole gefeiert Von Antje Kindler | 20.01.2023, 18:05 Uhr

Die Arbeiten für den Neubau der Sportschule des Landessportbundes in Warnemünde gehen voran. Am 20. Januar wurde ein weiteres Etappenziel erreicht. Was auf der Mittelmole entsteht und wie teuer das Vorhaben geworden ist.