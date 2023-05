Dieses Bild bietet sich in diesen Tagen nicht in Markgrafenheide und Warnemünde. Die Türme bleiben leer. Foto: Julia Junge/DRK up-down up-down Kritik an Unterkunft Rettungsschwimmer boykottieren ihren Dienst an Rostocks Stränden Von Maria Pistor | 12.05.2023, 17:55 Uhr

In diesem Jahr könnten die Rettungstürme an den Stränden von Warnemünde und Markgrafenheide leer bleiben. Die Rettungskräfte des DRK aus Mittel- und Süddeutschland treten ihren Dienst nicht an. Sie sind unzufrieden mit den Unterkünften.