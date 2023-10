Am frühen Mittwochmorgen ereigneten sich gleich zwei Blitzeinbrüche ereigneten in Neubukow und in Bastorf, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Gesamtschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Innerhalb kurzer Zeit haben die Einbrecher mit einem Auto die Scheiben der Tankstellen eingefahren. Was genau gestohlen wurde, sei noch nicht geklärt. Die Tankstellen waren nachts unbesetzt. Es war bereits der dritte Blitzeinbruch dieser Art innerhalb kurzer Zeit in der Region. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang und hoffen auf Zeugenhinweise.