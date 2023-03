Sammelkarten sind Quentin Krolls Leidenschaft. Mit seinem eigenen Geschäft in der KTV in Rostock bietet er Gleichgesinnten eine Anlaufstelle. Foto: Carolin Beyer up-down up-down Sammelkartenladen in Rostock Quentin Kroll hat sich mit Pokémon und Co. selbstständig gemacht Von Carolin Beyer | 18.03.2023, 08:00 Uhr

In der Wismarschen Straße in der KTV in Rostock gibt es einen Laden nur für Sammelkarten. Wie Quentin Kroll dazu kam und was ihn an den Karten fasziniert.