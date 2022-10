Das QueerFilmFest zeigt von Freitag bis Sonntag Filme über und von Angehörigen der LGBTIQ-Gemeinschaft. Symbolfoto: Wolfgang Kumm up-down up-down Mau-Club Rostocker QueerFilmFest bietet Filme und Begleitprogramm Von Anne Luttermann | 07.10.2022, 11:30 Uhr

Nicht nur Filme, sondern auch Workshops locken am Wochenende in den Mau-Club am Rostocker Stadthafen. Zum 14. Mal findet dort das queere Filmfest statt.