Wohnungslosigkeit, Sucht, psychische Probleme, Schulden, Kriminalität - die Probleme, die die Sozialarbeiter des Rostocker Projekts Come In mit den Jugendlichen angehen, sind vielfältig. Foto: Brigitte Werner auf Pixabay up-down up-down Projekt aus Rostock Keine Wohnung, Job verloren? Bei Come In bekommen Jugendliche Hilfe Von Carolin Beyer | 10.03.2023, 13:52 Uhr

Jugendlichen, die keine Perspektive mehr haben, bieten die Sozialarbeiter von Come In in Rostock Hilfe an. Denn zusammen geht vieles einfacher.