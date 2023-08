Hanse Sail-Programm in Rostock Feuerwerk und Rod Stewart-Double: Das können Besucher am Samstag erleben Von Antje Kindler | 11.08.2023, 12:31 Uhr Funkelnder Höhepunkt der 32. Hanse Sail wird das Feuerwerk am Samstagabend im Stadthafen sein. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Die Hanse Sail in Rostock bietet am 12. August wieder ein vielseitiges Programm in Warnemünde, im IGA-Park und am Stadthafen. Von Open Ship und Maskottchenparade über sportliche Wettkämpfe bis hin zu jeder Menge Livemusik und fulminantem Feuerwerk – das erwartet die Besucher am dritten Sail-Tag.