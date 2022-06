Das Kindertheater „Kuh Rosemarie“ feiert Premiere in Warnemünde. Die Schauspieler Lev Semenov und Felix Thewanger schlüpfen in viele tierische Rollen. FOTO: Maria Pistor Warnemünde Doppelte Premiere in der Kleinen Komödie Von Maria Pistor | 02.06.2022, 18:20 Uhr

In der Kleinen Komödie Warnemünde stehen am Sonnabend, 4. Juni, gleich zwei Neuheiten an: Zum einen feiert „Die Kuh Rosmarie“ Premiere. Und zum anderen wird mit dem Stück erstmals ein Stück für Kinder aufgeführt.