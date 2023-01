Während in andern Städten wie Hamburg Schulessen teurer wird, bleibt der Preis für das Mittag für Rostocker Kinder stabil. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Trotz Inflation Preise für Mittagessen an Rostocker Schulen bleiben stabil Von Aline Farbacher | 31.01.2023, 12:58 Uhr

Überall steigen die Preise für Lebensmittel. Auch das Schulessen wird in manchen Städten wie etwa Hamburg teurer. Was Eltern in Rostock für ein Mittag ihrer Kinder aktuell zahlen müssen.