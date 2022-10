Die an eine Geflüchtetenunterkunft in Rostock gesprühten Hakenkreuze sind laut Polizeiangaben „umgehend“ entfernt worden. Foto: Tobias Felber/dpa (Symbolfoto) up-down up-down Hakenkreuze vorgefunden Polizei schützt Flüchtlingsunterkunft in Rostock nach Schmiereien Von Stefan Menzel | 30.10.2022, 13:28 Uhr | Update vor 2 Std.

Eine Unterkunft für Geflüchtete in der Rostocker Innenstadt wurde in der Nacht von Samstag zu Sonntag mit Hakenkreuzen beschmiert. Beamte schützen das Gebäude nun mit einer dauerhafter Präsenz in der Halloweennacht.