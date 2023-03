Die Polizei Rostock sucht in dem Fall nach Zeugen. Foto: Carsten Rehder up-down up-down Zeugen gesucht Polizei findet hilflose Person: Mann muss reanimiert werden Von Antje Kindler | 23.03.2023, 17:11 Uhr

Am Dienstagabend wurde in Dierkow ein Mann gefunden, der wiederbelebt werden musste. Die Polizei steht in dem Fall noch vor einem Rätsel und sucht nach Zeugen.