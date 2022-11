Die Polizei in Rostock hat zwei Einbrecher nach einem Zeugenhinweis auf frischer Tat festgenommen. Foto: Michael Gründel up-down up-down Mehrere Keller aufgebrochen Rostocker Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat Von Jens Griesbach | 20.11.2022, 11:33 Uhr

Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Budapester Straße in Rostock schlug die Polizei zu – dank eines Zeugen.