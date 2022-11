Mit schwerem Atemschutz ausgestattet bekämpften dann die Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Wehr den Brand. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Fahrlässige Brandstiftung Polizei hat Ermittlungen nach Feuer in Rostock aufgenommen Von Anne Luttermann | 03.11.2022, 14:21 Uhr

Am 2. November brannte es am Gerberbruch in Rostock. Experten konnten einen technischen Defekt als Ursache ausschließen.