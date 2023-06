dpa/GentschARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Neun Polizisten aus Brandenburg haben vor einem Graffiti mit dem Slogan «Stoppt Ende Gelände» posiert - dafür sind sie nun von dem geplanten Foto: Friso Gentsch/dpa/Archiv up-down up-down Rostock-Warnemünde Polizei hat Suche nach vermisstem Schwimmer am Strand wieder aufgenommen und | 28.06.2023, 05:26 Uhr | Update vor 39 Min. Von Aline Farbacher Frank Liebetanz | 28.06.2023, 05:26 Uhr | Update vor 39 Min.

Am Dienstagabend war ein 30-Jähriger in Warnemünde nicht vom Schwimmen aus der Ostsee zurückgekehrt. Am Mittwochmorgen hat die Polizei die in der Nacht vorerst abgebrochene Suche wieder aufgenommen. Was bisher zu den Ermittlungen bekannt ist.