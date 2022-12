Ein Bild mit Symbolcharakter für das turbulente politische Jahr in der Hansestadt Rostock: das Foto des abgängigen Ex-Oberbürgermeisters Claus Ruhe Madsen in der Ahnengalerie des Rostocker Rathauses. Madsen war Oberbürgermeister von 2019 bis 2022. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostock im Jahresrückblick 2022 Was die Politik in diesem Jahr bewegt hat Von Jens Griesbach | 26.12.2022, 10:31 Uhr

Das zurückliegende politische Jahr in Rostock als turbulent zu bezeichnen, ist noch milde ausgedrückt. Mitten in der Corona-Krise konnte Anfang des Jahres noch keiner ahnen, was alles auf die Hansestadt zukommen würde. Was folgte war ein Paukenschlag.