Kaja und ihre rund eineinhalb Jahre alte Zwillingsschwester Skadi toben und spielen den ganzen Tag. Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Polarium im Rostocker Zoo Toben, spielen, planschen: Eisbären sind Publikumslieblinge Von Helmut Reuter, dpa | 12.06.2023, 05:00 Uhr

In Rostock ist der Eisbär seit 60 Jahren das Wappentier des Zoos. Der „Ursus Maritimus“ zählt in Tierparks zu den Top-Besucherlieblingen, wie Hagenbeck in Hamburg gerade wieder erfährt. Und auch in Rostock weiß man um den „Teddybär-Effekt“.