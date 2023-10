2. Fußball-Bundesliga Physis, Leidenschaft, Wille, Kampf – Hansa zeigt alle Tugenden Von Peter Richter | 01.10.2023, 14:31 Uhr Jasper van der Werff jubelt nach seinem Tor zum siegbringenden 1:0. Foto: Marcus Völker/Fotostand/dpa up-down up-down

„Nur so können wir in der 2. Liga überleben“, sagt Abwehrchef Damian Roßbach. Nach drei Niederlagen in Folge besiegten die Rostocker am Sonnabend vor 25.600 Fans im Ostseestadion Eintracht Braunschweig mit 1:0 (0:0).