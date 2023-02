Matthias Lührs hat seine Praxis für Paartherapie in der Rostocker Innenstadt und steht dort Paaren beratend zur Seite. Foto: Caroline Bothe up-down up-down Liebesleben der Hansestädter Paartherapeut aus Rostock gibt Tipps für Beziehungen Von Caroline Bothe | 21.02.2023, 14:24 Uhr

Zu Paartherapeut Matthias Lührs aus Rostock kommen nach eigenen Angaben Rostocker zwischen 18 und 70 Jahren. Im Interview mit Redakteurin Caroline Bothe gibt er Einblicke in seine Arbeit, in das Liebesleben der Hansestädter und hilfreiche Tipps für Frischverliebte und Menschen in langjährigen Beziehungen.