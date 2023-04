Jennifer Schnell (l.) ist die Inhaberin der Kreativ-Drogerie in der Warnemünder Mühlenstraße 34. Sie bietet Produkte aus dem Sortiment von Sandra Haase an. Die betreibt im Nebenberuf das Selbstbedienungslädchen Fährliebe in der Gehlsdorfer Fährstraße.

Foto: Maria Pistor