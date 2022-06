Offshore-Windstrom soll deutlich ausgebaut werden. FOTO: Jens Büttner/dpa Warnemünde Mittelmole und Offshore-Windanlagen werden im Ortsbeirat diskutiert Von Maria Pistor | 13.06.2022, 18:49 Uhr

Einmal im Monat tagt der Ortsbeirat von Warnemünde und Diedrichshagen. Am Dienstag, 14. Juni, steht die nächste Sitzung im Ostseebad an. Auf dem Plan steht außerdem nicht nur ein Sanierungsvorhaben in der Schillerstraße.