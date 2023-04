Die Rostocker können in der kommenden Woche nicht allen Tagen Termine im Ortsamt Groß Klein wahrnehmen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Rostock Ortsamt Groß Klein vorübergehend geschlossen Von Carolin Beyer | 13.04.2023, 14:08 Uhr

An drei Tagen bleibt das Ortsamt Groß Klein in Rostock in der kommenden Woche geschlossen.