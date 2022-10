Nach zwei Jahren Pause gastiert die Crew der Show „Holiday in Ice“ wieder in Rostock. Symbolfoto: dpa up-down up-down Show in Rostock Olympiasieger präsentieren sich bei der Premiere von „Holiday on Ice“ Von Anne Luttermann | 27.10.2022, 12:33 Uhr

„Holiday on Ice“ startet mit seiner neuen Tour „A New Day“ und macht im Dezember auch Halt in Rostock. Worauf sich Besucher freuen können.