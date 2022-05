FOTO: Joachim Kloock Öffnungstag der Rostocker Nahverkehrsfreunde In historischer Straßenbahn durch Rostock Von Frank Liebetanz | 02.05.2022, 08:51 Uhr

Die Rostocker Nahverkehrsfreunde können am 7. Mai am und im so genannten RNF-Depot 12 Marienehe im Depot 12 nach zwei Jahren wieder ihren Öffnungstag in punkto historische Straßenbahnen anbieten.