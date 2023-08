Denkmalgeschützte Anlage Obst selbst pflücken im historischen Thünenpark in Tellow Von Antje Kindler | 31.08.2023, 16:15 Uhr Die Erntezeit beginnt. Symbolfoto: dpa/Felix Kästle up-down up-down

Wer gern Äpfel, Birnen oder Pflaumen für den Eigenbedarf ernten möchte, hat dazu in Tellow die Möglichkeit. In dem denkmalgeschützten Park hängen die Bäume voller Früchte. Was dabei zu beachten ist.