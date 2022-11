Die Rostocker müssen 2023 nicht mehr für ihr Wasser zahlen als 2022. Auch die Abwassergebühren steigen nicht. Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Millioneninvestitionen für 2023 geplant Nordwasser hält Trinkwasserpreise in Rostock stabil - trotz Inflation Von Malte Fuchs | 25.11.2022, 15:56 Uhr

Trotz Inflation soll das Wasser aus der Leitung nicht teurer werden. Gleichzeitig will der Warnow- Wasser- und Abwasserverband Millionen Euro in die Hand nehmen, um die Wasserleitungen in Rostock und Umland auf den neuesten Stand zu bringen.