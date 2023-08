Baustelle ab 30. August Mehrwöchige Teilsperrung: Nobelstraße in Rostocker Südstadt wird saniert Von Malte Fuchs | 22.08.2023, 12:26 Uhr Die Nobelstraße gilt als wichtige Zufahrtsstraße in die Stadt. Foto: Anne Luttermann up-down up-down

Bei der Sanierung der Nobelstraße in der Rostocker Südstadt will die Stadt jedoch eine Vollsperrung vermeiden. Dafür wird die Straße in vier Bauabschnitte unterteilt. Pendler werden jedoch gebeten, auszuweichen. Wo und wann gearbeitet wird.