Erstmals wird am Donnerstag, 8. Dezember, der neue Warnkanal für das Handy erprobt. Symbolfoto: dpa/Oliver Berg up-down up-down In Rostock heulen die Sirenen Neues Warnsystem wird bundesweit getestet Von Milad Khoshdel | 07.12.2022, 12:49 Uhr

Um Bürger im Ernstfall über Gefahren informieren zu können, werden in Rostock zweimal im Jahr die Sirenen auf ihre Funktionsfähigkeit hin getestet. Am 8. Dezember steht ein dritter Test an. Erstmals wird zudem ein neuer Kanal erprobt.