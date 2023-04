Am 14. April wird Elizabeth Prommer feierlich in ihr Amt als Rektorin der Rostocker Universität eingeführt. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down Neue Rektorin im Interview Elizabeth Prommer will die Uni Rostock vielfältiger gestalten Von Nicolas Bahr | 11.04.2023, 12:22 Uhr

Als erste Rektorin in der über 600-jährigen Geschichte der Universität Rostock will Elizabeth Prommer ab dem 14. April frischen Wind in die Verwaltung der Rostocker Universität bringen. Was sie vorhat und wie sie sich auf ihr Amt vorbereitet, erklärt die Wissenschaftlerin im Interview.