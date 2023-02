Um den derzeitigen Druck vom Wohnungsmarkt zu nehmen, soll auch mehr in Rostock gebaut werden. Doch wo? Archivfoto: Malte Fuchs up-down up-down Wo wird in Zukunft gebaut? Platzproblem: Wie Rostock künftig die Mieten günstig halten will Von Malte Fuchs | 23.02.2023, 17:12 Uhr

Auch in den kommenden Jahrzehnten will sich Rostock entwickeln, will den hier lebenden Menschen Wohnraum bieten und Firmen die Ansiedlung ermöglichen. Die Stadt legte nun verschiedene Entwicklungsszenarien vor, auch auf Kosten von Kleingärten. Der Gartenverband reagiert jedoch gelassen.