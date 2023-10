Mit Karte: Baustellen in Rostock Bauarbeiten sorgen im Rostocker Stadtgebiet für Behinderungen Von Jens Griesbach | 01.10.2023, 10:07 Uhr Verkehrsbehinderungen wird es auch in der ersten Oktoberwoche wieder in Rostock geben. Foto: Arne Dedert up-down up-down

Erneut müssen sich Verkehrsteilnehmer in der Hansestadt auf Behinderungen einstellen. An mehreren Stellen wird es eng. Ein Überblick über Baustellen in und um Rostock.