Noch ist das Modell der Rostocker Neptun-Werft verhüllt. Mit der Eröffnung der neuen Dauerausstellung im Schifffahrtsmuseum Rostock wird Museumsleiterin Dr. Kathrin Möller den Blick freigeben. Die Neptun-Werft steht im Fokus der Abteilung über das 20. Jahrhundert. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Neue Dauerausstellung Wie sich das Schifffahrtsmuseum Rostock neu erfindet Von Jens Griesbach | 24.01.2023, 13:17 Uhr

An Bord des Traditionsschiffes hat der Einbau der neuen Dauerausstellung begonnen. Das Schifffahrtsmuseum Rostock will hier neue Maßstäbe setzen. Was ab Sommer auf die Besucher im IGA-Park zukommt.